NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli-Genoa, ancora un sold out al Maradona

By Emilia Verde
0

Il Napoli affronterà il Genoa al Maradona, prima della sosta per le nazionali, e per il Maradona sarà ancora sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Ma l’attesa, ora, è tutta per Napoli-Genoa di domenica alle ore 18, ultima partita prima della sostaper le nazionali. Il sold out è vicino ed è prevedibile, come di consueto, anche se al momento ci sono ancora diversi settori con disponibilità come Tribuna Posillipo e l’anello inferiore dei Distinti. Quasi esauriti, invece, Tribuna Nisida e Distinti superiori. Gli altri settori sono terminati da giorni, da subito, al via della prevendita”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Champions League – PSV-Napoli, verso il sold out per il settore ospiti

News

Pengue: “De Bruyne? Chi mette in dubbio che sia un fuoriclasse, non l’ha mai…

News

De Bruyne nella top 5 degli assistman della storia della Champions

News

Bianchin (GdS): “Credo che Conte debba ancora trovare la collocazione ottimale…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.