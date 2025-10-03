Napoli-Genoa, ancora un sold out al Maradona

Il Napoli affronterà il Genoa al Maradona, prima della sosta per le nazionali, e per il Maradona sarà ancora sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Ma l’attesa, ora, è tutta per Napoli-Genoa di domenica alle ore 18, ultima partita prima della sostaper le nazionali. Il sold out è vicino ed è prevedibile, come di consueto, anche se al momento ci sono ancora diversi settori con disponibilità come Tribuna Posillipo e l’anello inferiore dei Distinti. Quasi esauriti, invece, Tribuna Nisida e Distinti superiori. Gli altri settori sono terminati da giorni, da subito, al via della prevendita”.

