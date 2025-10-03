Jacomuzzi: “Napoli? Nessun problema tattico. McTominay e De Bruyne? Ecco cosa penso…”
Nel corso della trasmissione “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione, ha rilasciato alcune dichiarazioni Carlo Jacomuzzi, presidente di AIOC ed ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta. Di seguito, le sue parole.
Il Napoli ha qualche problema tattico a centrocampo?
“Non vedo problemi tattici, quando più un piccolo stato di rilassamento in alcuni interpreti, che allenatori come Conte o Gasperini non concedono mai. Sul piano tecnico, le prestazioni non positive di McTominay non possono essere legata alla presenza contemporanea in campo di De Bruyne, e non è il caso di metterli a confronto: sono due calciatori di altissimo livello. A volte capita stare giù fisicamente e bisogna semplicemente riprendere il proprio cammino.”
Hojlund è l’attaccante ideale per il Napoli di Antonio Conte?
“Parliamo di un calciatore che conosce già il nostro calcio, i nostri tempi ed i nostri equilibri. Ha qualità e nel gioco che chiede Conte – finalizzare inserendosi in verticale o in diagonale verso la porta – lui è perfetto. Non segnerà sempre due gol a partita, ma le sue prestazioni miglioreranno ancor di più, partirà dopo partita, alzando l’asticella e diventando indispensabili per la squadra.”