Jacomuzzi: “Napoli? Nessun problema tattico. McTominay e De Bruyne? Ecco cosa penso…”

Nel corso della trasmissione “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione, ha rilasciato alcune dichiarazioni Carlo Jacomuzzi, presidente di AIOC ed ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta. Di seguito, le sue parole.

“Non vedo problemi tattici, quando più un piccolo stato di rilassamento in alcuni interpreti, che allenatori come Conte o Gasperini non concedono mai. Sul piano tecnico, le prestazioni non positive di McTominay non possono essere legata alla presenza contemporanea in campo di De Bruyne, e non è il caso di metterli a confronto: sono due calciatori di altissimo livello. A volte capita stare giù fisicamente e bisogna semplicemente riprendere il proprio cammino.”