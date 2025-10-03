Iuliano: “Conte non va mai discusso”

“Il Napoli è la squadra più completa che c’è, ha una rosa da paura e completa. Ha l’allenatore migliore, che non è da sottovalutare. Vogliamo discutere De Bruyne? Avercene di stelle così nel nostro calcio. Adesso che entrerà in condizione farà vedere sempre di più che talento abbiamo in Serie A e soprattutto voi a Napoli. McTominay è un giocatore straordinario, di sacrificio, che sa unire le due fasi sia offensiva che difensiva come pochi. Per avere questi campioni nessuno meglio di Conte sa come utilizzarli, ma sicuramente ci sono ancora dei lavori in corso. Bisogna capire che quando una squadra affronta il Napoli stanno tutti dietro la linea della palla e gli spazi sono sempre di meno. Partire da più lontano può essere anche un bene per giocatori come McTominay. I tifosi del Napoli devono essere contenti di avere una squadra così. Sono le avversarie a doversi preoccupare del Napoli, soprattutto quando girerà De Bruyne.