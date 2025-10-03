Iuliano: “Conte non va mai discusso”

A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Mark Iuliano, ex compagno di Antonio Conte alla Juventus. Ecco le sue parole:
“Il Napoli è la squadra più completa che c’è, ha una rosa da paura e completa. Ha l’allenatore migliore, che non è da sottovalutare. Vogliamo discutere De Bruyne? Avercene di stelle così nel nostro calcio. Adesso che entrerà in condizione farà vedere sempre di più che talento abbiamo in Serie A e soprattutto voi a Napoli. McTominay è un giocatore straordinario, di sacrificio, che sa unire le due fasi sia offensiva che difensiva come pochi. Per avere questi campioni nessuno meglio di Conte sa come utilizzarli, ma sicuramente ci sono ancora dei lavori in corso. Bisogna capire che quando una squadra affronta il Napoli stanno tutti dietro la linea della palla e gli spazi sono sempre di meno. Partire da più lontano può essere anche un bene per giocatori come McTominay. I tifosi del Napoli devono essere contenti di avere una squadra così. Sono le avversarie a doversi preoccupare del Napoli, soprattutto quando girerà De Bruyne.
De Bruyne non è ancora al top della condizione fisica, ma ha bisogno di equilibrio. Viene da un lungo infortunio e giocare a Napoli non è facile per nessuno, anche se ti chiami De Bruyne perché la pressione è importante. Non quella della partita ma della quotidianità. Tutto questo calore che in Inghilterra non c’è. Se Conte, che viene dalla Juve, sì è innamorato di Napoli significa che i napoletani sono capaci di cambiare la storia. Io non vedo problemi negli azzurri, perché sono completi e sono forti.
Il Milan può essere l’antagonista, visto che si allena tutta la settimana, ma non ha la rosa delle altre squadre. I rossoneri hanno ridotto molto la rosa e se la sono tenuta tutta per il campionato giustamente. Allegri può sbagliare una volta, ma quando prende le redini difficilmente sbaglia. In più ha un fenomeno come Modric e si è fatto prendere Rabiot che gli ha sistemato il centrocampo.
Tudor e Conte sono due miei amici, ho lavorato con entrambi. Tudor è un allenatore straordinario, ma deve trovare ancora la quadra. Conte non va mai discusso. Mai vi potete azzardare a discuterlo. I calciatori con Antonio staranno sempre male perché non concederà mai niente, tutti vorrebbero averlo e tutti dovrebbero essere come Conte. Speriamo che sia un bel campionato avvincente, anche perché il livello si è alzato. L’Inter ha una rosa importante e completa, ma è presto per definire una favorita.
Si giocano troppe partite, alcune inutili che si inventano UEFA e FIFA. I giocatori arrivano già spappolati. Ditemi quante partite guardabili ci sono. Il livello si abbasserà sempre di più. Hanno creato più competizioni, allungando anche la Champions. Hanno fatto la Conference League, ma quante partite si vedono in Conference? Avete visto che squadre ci sono in Conference? Arriva vostra moglie o la vostra fidanzata e vi chiede di andare a mangiare fuori, che dite ‘guardiamo la Conference League’? Se giocano di giovedì come arrivano alla domenica? É un mappazzone di coppe.
Più cattivo io o Gatti? Adesso non si può nemmeno menare. Già se guardi male l’avversario ti ammoniscono. Io vedo delle ammonizioni assurde. Se tu nel sottopassaggio non dai la mano all’avversario sei ammonito. Basta che uno ti tira il pallone sul braccio da mezzo metro ed è rigore. Adesso gli attaccanti non vengono più allenati per calciare in porta ma per colpire il braccio degli avversari”.