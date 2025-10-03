Adnkronos News

Italia, i convocati di Gattuso: prima volta per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi

L'Italia si prepara ai prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 3 ottobre, il ct Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 27 convocati per le prossime partite contro Estonia e Israele, in programma rispettivamente l'11 e il 14 ottobre. Alcune novità, tra cui la prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi, per il commissario tecnico, reduce dalle vittorie proprio contro l'Estonia, battuta 5-0, e Israele, superato in trasferta per 5-4.  Risultati che hanno portato gli azzurri al secondo posto del gruppo I a quota 9 punti, a -6 dalla Norvegia capolista, ma con una partita in meno. Ecco l'elenco completo dei convocati. 
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham) 
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham) 
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle) 
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).  —[email protected] (Web Info)

