IL MATTINO- Cannavaro ct dell’Uzbekistan

Fabio Cannavaro sarà il nuovo CT dell’Uzbekistan. Il Mattino ha raccontato la carriera da allenatore del Campione del Mondo 2006.

Factory della Comunicazione

“Sarà questa la seconda avventura per Fabio Cannavaro alla guida di una nazionale, dopo quella in Cina per appena 52 giorni, nel 2019, quand’era subentrato ad interim a Marcello Lippi il 7 marzo e si dimise il 28 aprile dopo due sconfitte.

Per il resto, l’ex difensore di Parma, Juventus e Real Madrid ha vissuto esperienze soprattutto con i club, molte delle quali brevi e non particolarmente positive.

Dal novembre 2014 al giugno 2015 è stato al Guangzhou Evergrande, che l’ha esonerato dopo 11 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, sostituito da Luis Felipe Scolari. Dal 26 ottobre 2015 al febbraio 2016 ha allenato in Arabia all’Al Nassr, ma pure qui l’avventura è finita anzitempo per decisione della società. Per il momento, le sue stagioni migliori sono state quelle trascorse sulla panchina del Tianjin Quanjian dal giugno 2016 al novembre 2017, preso nella seconda serie cinese e portato al 3° posto della prima, e di nuovo al Guangzhou da novembre 2017 al settembre 2021, con cui ha vinto uno scudetto e una Supercoppa di Cina. Nel curriculum del Cannavaro allenatore anche due esperienze in Italia, con il Benevento in Serie B dal settembre 2022 al febbraio 2023 (bilancio 3 vittorie in 17 gare prima di essere esonerato) e l’Udinese per le ultime 5 giornate della stagione 2023-2024, riuscendo a raggiungere la salvezza. Lo scorso anno, da dicembre 2024 ad aprile 2025, è stato in Croazia, alla Dinamo Zagabria, con cui si è tolto la soddisfazione di battere il Milan nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, ma che l’ha esonerato dopo 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte in 14 partite ufficiali.

Domenica scorsa, 28 settembre, Fabio Cannavaro era in tribuna per seguire Sassuolo-Udinese (finita 3-1) che, per quanto avessero in campo 18 giocatori stranieri su 22 titolari, non avevano nazionali dell’Uzbekistan”.