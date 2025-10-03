Hojlund, tra nostalgia e ambizioni: Napoli è già casa

A Napoli Rasmus Hojlund vive ancora in una sorta di solitudine, in attesa che la fidanzata Laura lo raggiunga da Manchester e con i genitori che, per ora, lo seguono solo a tratti. I fratelli mancano, ma presto ritroverà Oscar, quando il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte al Maradona: una sfida che per lui profuma di giocate in famiglia, come quelle nei cortili di casa interrotte spesso dal padre Anders per l’eccessiva competizione tra i tre. In azzurro, però, Rasmus ha già trovato il suo spazio: i numeri di questo inizio di stagione confermano un secondo approdo italiano di altissimo livello, con l’energia e la determinazione che lo stanno rendendo sempre più uomo squadra.

Fonte: Il Mattino