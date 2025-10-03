NewsCalcioChampions League

Hojlund, promessa mantenuta: doppietta e rivincita al Maradona

By Emanuela Menna
Rasmus Hojlund aveva annunciato ai compagni che avrebbe segnato contro lo Sporting Lisbona, e così è stato. Con una doppietta, l’attaccante danese ha trascinato il Napoli alla vittoria, giocando 89 minuti di intensità e qualità. Conte ha scherzato dicendo che la sua voglia gliel’avrebbero trovata i compagni, ma non ce n’è stato bisogno: Hojlund ha mostrato carattere, aggressività e precisione. Per lui Napoli è una missione, una doppia rivincita contro chi lo aveva sottovalutato a Manchester e contro chi non lo voleva in azzurro. La città lo sta conoscendo poco a poco: niente vita da turista, ma tanta concentrazione sul campo, mentre si organizza il definitivo trasferimento dalla sua ex esperienza inglese.

 

Fonte: Il Mattino

