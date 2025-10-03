Hojlund, non solo gol: capocannoniere e “libro aperto” per Conte

Rasmus Hojlund non si sta imponendo soltanto con i gol – che già lo rendono il capocannoniere del Napoli di Conte – ma anche per atteggiamento e disponibilità al lavoro. Dopo le prove opache di Pisa e Milano, la doppietta allo Sporting ha ribadito il suo valore, confermato dai numeri e dalla mentalità. Conte lo ha definito un calciatore “applicato” dentro e fuori Castel Volturno: un talento pronto a farsi plasmare, un libro aperto su cui il tecnico può scrivere per avvicinarlo ai modelli che il danese insegue e ammira, Haaland e Lukaku.

Factory della Comunicazione

Fonte:Il Mattino