Hojlund, dal sogno Champions al Napoli: “Winther is coming”

Il Milan lo aveva seguito a lungo in estate, ma il passo indietro rossonero ha spianato la strada al Napoli, che si è assicurato Rasmus Hojlund e la sua voglia di Champions. «Ho indicato lo stemma del Napoli perché sono felice di essere qui», ha raccontato il danese, sottolineando però anche il gesto verso il logo della Champions: la sua nuova casa calcistica. Lontano dalle sfide familiari con papà e fratelli, oggi è Conte a tracciargli la strada, tra la crescita accanto a Di Lorenzo e il sogno di raggiungere i livelli di Lukaku ed Haaland. Per i tifosi azzurri, “Winther is coming” potrebbe diventare la serie più appassionante della stagione

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino