Gutierrez: ”Sono un calciatore dinamico”

Miguel Gutierrez , terzino del Napoli, è intervenuto a Radio CRC sulla sua posizione in capo: “Che giocatore è Gutierrez? Un giocatore a cui piace molto il gioco offensivo, sono dinamico. Mi piace giocare all’interno del campo, ma anche all’esterno: mi adatto molto alle situazioni e a ciò che mi chiede il mister di fare. Penso che sarà impegnativo lavorare qui, perché sono in una squadra di alto livello, ma ho una grande sfida davanti a me e sono pronto a crescere. Giocare entrando nel campo? Lo facevo già al Girona, l’ho fatto per 3 anni. Non è niente di nuovo per me, mi piace farlo. Spero anche di fare qualche gol, ma la cosa più importante per me è aiutare la squadra ed essere a disposizione di tutti”.

