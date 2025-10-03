Gli azzurri sono tra i top team (E-Sport), ora parte la petizione per Kevin

Anche la Ea Sports rende omaggio agli azzurri di De Laurentiis e Conte, con il Napoli più forte di sempre ai nastri di partenza della stagione. In Fc 26, il videogioco di calcio più popolare del pianeta uscito il 26 settembre nella sua versione standard, gli azzurri sono una delle «realtà più importanti d’Europa», secondo gli esperti dell’ex Fifa, con una «valutazione media di squadra di 83 nell’undici titolare, tra le 12 più alte del mondo». Tanti calciatori, nella vita reale, ci tengono parecchio alla loro carta base di Fc, in un range che va dal 47 (per le serie minori) fino al 91 di Salah e Mbappé. Ne parliamo, nel dettaglio, con Agostino Castellano, classe ’85, in arte John di FutUniverse e una community da centinaia di migliaia di followers. In Italia «il Napoli è secondo, come valutazione media, solo alla Lombardia Fc», prosegue. Cioè l’Inter. Con 87, Kevin De Bruyne, già 3 gol per lui nelle prime 5 di campionato, è il numero 2 di tutta la Serie A (secondo solo a Lautaro, con 88, mentre Modric è fermo a 83). E quest’anno, tra gli stadi, c’è anche il Maradona, che «costa circa mille crediti» e sta andando a ruba.

LA E-SERIE A

La prospettiva è quella di mantenere in alto il Napoli anche nella eSerie A. Ne è convinto Castellano, laureato in architettura alla Federico II e ora tra i “broker” di Fc più seguiti in tema di mercato, crediti e gestione del team: «La competizione della eSerie A partirà più o meno a febbraio – sottolinea – Entreranno in campo tutte le squadre con licenza, compreso il Napoli, che è al secondo anno di ritorno ufficiale su Fc. I diritti degli azzurri prima erano ceduti alla Konami. Ogni team della eSerie A avrà 2 player. Le finali l’anno scorso si giocarono al Comicon di Fuorigrotta, e il Napoli si fermò solo in semifinale, con l’ottimo Danilo Pinto. Partiremo tra i big anche nella eSerie A di Fc 26. Credo che Adl investirà bene, perché la formazione delle squadre è gestita dalla società principale».

IL MARADONA

Lo sport reale e lo sport virtuale si specchiano sempre più uno nell’altro, anche a livello di marketing Tornando al gioco, infatti, lo stadio Maradona è tra i preferiti su milioni di player. Segno del fatto che gli eGame sono un volano di diffusione dell’azzurro in tutto il pianeta. «Attualmente, sul mercato di Fc 26 – continua Castellano – il Maradona costa mille crediti circa. Lo stadio è stato riprodotto fedelmente, e ha crushato tra gli utenti». Tutti pazzi per il Maradona. El Pibe, l’anno scorso, tornò su Fc dopo una campagna globale che assegnò la sua carta base a tutti i player del mondo.

LA PETIZIONE

Chiudiamo con una curiosità che mostra, una volta di più, quanto calcio reale e calcio virtuale percorrano lo stesso sentiero. La forza di un calciatore nella realtà viene aggiornata, settimanalmente, nel gioco, con il rilascio di nuove card. La carta base di McTominay, mvp della scorsa serie A, parte da un overall di “solo” 85. «È partita una petizione – conclude Castellano – firmata da migliaia di supporter della community, per aumentare la carta di partenza di Scott da 85 a 87. Probabilmente non accadrà, ma la cosa potrebbe indurre la Ea a rilasciare sue carte speciali più forti a stretto giro». Anguissa e Buongiorno partono da 82, Lobo e Rrahmani da 83, Lukaku da 84. Il capitano Di Lorenzo (83 anche per lui) ha già la sua carta speciale e potenziata a 85. Il forza Napoli e il forza eNapoli, insomma, sono sempre più vicini.

Fonte: Il Mattino