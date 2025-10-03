Giubilato: “Spinazzola lo vorrebbe qualsiasi allenatore. McTominay? Non è un problema”

Durante “1 Football Club”, programma in onda sulle frequenze di 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto David Giubilato, ex calciatore, tra le tante, di Napoli e Bologna. Ecco un estratto dell’intervista.

Le è piaciuto Spinazzola a destra nella sfida allo Sporting?

“A parte che mi piace tantissimo come giocatore e come ragazzo, perché lo vedo completo dentro e fuori il campo. Oggi Spinazzola sta bene ovunque: dove lo metti fa la sua parte. È uno di quei giocatori che qualsiasi allenatore vorrebbe avere. Sta bene fisicamente, ha recuperato totalmente dai brutti infortuni, e tra gli esterni è sicuramente tra i più forti in assoluto. Ovunque lo schieri, rende.”

E invece Gutierrez, in queste prime due uscite, come le è sembrato? È pronto per il Napoli?

“Assolutamente sì, può dire la sua. Ha margini di miglioramento, perché sappiamo che Napoli non è una piazza semplice dove adattarsi, soprattutto oggi con un allenatore che pretende il 150%, se non il 200%, ogni secondo. Però si è visto che sta bene, ha fatto due buone prestazioni: contro il Milan è stato sufficiente, in Champions forse anche meglio. Secondo me ci può stare benissimo.”

Ha detto giustamente che c’è bisogno di tempo per adattarsi alle richieste tattiche di Conte. Crede che questa fase di crescita passi anche attraverso qualche panchina, o ormai ha conquistato il posto da titolare sull’out di sinistra, relegando Olivera al ruolo di alternativa?

“Io credo che con Conte questi discorsi non valgano. Con un allenatore così devi dare sempre il 200%, perché dietro ci sono giocatori importanti che spingono. Questa è la forza del Napoli: chi non parte dall’inizio vuole comunque far parte di un gruppo vincente, che sta crescendo e che ha iniziato un percorso importante. Con Conte, se fai anche solo un allenamento sottotono, rischi subito la panchina, perché ci sono compagni altrettanto validi.”

Beukema, invece, non è partito subito da titolare, ma ora, anche per via degli infortuni, gioca con continuità. Su cosa deve migliorare l’ex Bologna?

“Deve migliorare sicuramente sotto il profilo dell’attenzione. L’anno scorso a Bologna era un leader, oggi è un giocatore importante del Napoli, subentrato anche a causa degli infortuni di Buongiorno e Rrahmani, e ha fatto bene. Però quel calo di concentrazione che spesso mostra, come all’ultimo secondo contro lo Sporting che ha costretto Milinkovic-Savić a fare un miracolo, dipende dal fatto che si sia alzata l’asticella: oggi non è più a Bologna, con tutto il rispetto, ma a Napoli, dove competi con le big in Italia ed Europa. In queste competizioni l’attenzione deve essere massima, anzi più che massima, perché anche il minimo errore sembra una montagna. È questa la differenza e deve crescere proprio lì. Ora non può più permettersi certi svarioni.”

E per quanto riguarda Marinucci? Ha bisogno di più fiducia da parte di Conte?

“No, perché ha già la fiducia del mister. Il ragazzo è valido e lo ha dimostrato con una buona prestazione a Milano, e Conte lo ha sottolineato. È un ragazzo giovane ma non inesperto: gioca col Napoli, fa parte della Nazionale Under 21 dove ha anche segnato nell’ultima pausa. Deve adattarsi, sbagliare, fare esperienza, ma è un ottimo profilo. Siamo fortunati ad avere un italiano così giovane e forte al Napoli. È chiaro che l’asticella si alza per tutti, non solo per lui: lo stesso vale per De Bruyne, per Hojlund e per chiunque arrivi in un contesto come Napoli. L’importante è continuare a lavorare: ha grande futuro.”

Secondo lei, la presenza di De Bruyne può diventare un limite per McTominay?