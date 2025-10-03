Gazzetta – Tra i migliori talenti del campionato c’è un azzurro ed un napoletano

Il Napoli ha speso 10 milioni di euro quest’estate per assicurarsi il difensore classe 2004. Dopo un’ottima stagione con l’Empoli, Marianucci ha attirato l’attenzione dei campioni d’Italia. Tanta la concorrenza nel reparto arretrato, ma contro il Milan a San Siro è arrivata la sua prima occasione stagionale. Complici anche gli infortuni di Rrahmani e Buongiorno. Conte l’ha schierato titolare al centro della difesa insieme a Juan Jesus. Toccherà a lui ripagare la fiducia dell’allenatore.

Honest Ahanor (Atalanta)

L’esordio in Champions League nei minuti finali contro il Psg, poi l’ottima prova da titolare contro la Juventus in campionato. Honest Ahanor sta dimostrando a tutti il suo talento, ancora una volta. Nella passata stagione il difensore è diventato il primo classe 2008 a esordire in A, lo ha fatto con la maglia del Genoa. In estate, l’Atalanta ha sborsato 17 milioni di euro per acquistarlo. In rossoblù è stato costretto ai box per oltre cinque mesi, colpa di un problema al menisco. Con Juric ha ritrovato fiducia e continuità, la strada è quella giusta.

Jayden Addai e Jesus Rodriguez (Como)