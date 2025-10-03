Gazzetta-De Laurentiis, i due affari contestati

Nella giornata di ieri è stato annunciato il rinvio dell’udienza preliminare del processo, in corso a Roma, che vede coinvolto Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli è indagato per falso in bilancio. Nello specifico, secondo gli inquirenti, ci sarebbero ombre nei bilanci del club azzurro per quanto concerne le stagioni 2019, 2020 e 2021. Nello specifico, le indagini riguardano le operazioni Monalos e quella, ormai famosa, che ha portato, nell’estate 2020, Osimhen all’ombra del Vesuvio.

“I trasferimenti contestati dagli inquirenti riguardano Kostas Manolas e Victor Osimhen. Il primo è arrivato nell’estate 2019 per 36 milioni di euro, con il contestuale passaggio di Amadou Diawara (oggi al Leganes) alla Roma per 21 milioni. Tuttavia le due operazioni, sebbene legate e annunciate con un solo giorno di differenza, sono state trattate come separate e questo – secondo Del Giudice e Orano – per sfruttare il sistema delle plusvalenze fittizie. Lo stesso modus operandi si sarebbe ripetuto anche nella stagione successiva, con l’acquisto di Osimhen dal Lilla. L’attaccante risulta pagato 70 milioni di euro, ma gli azzurri ne hanno ricevuti 20 per tre giovani allora della Primavera (Liguori, Manzi e Palmieri) e per il terzo portiere Karnezis. A parte il greco, gli altri sono stati subito smistati in prestito nelle serie minori italiane”.