Gallo: “Conte cerca i suoi Napoli, più soluzioni per il futuro”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il direttore de “Il Napolista” Massimiliano Gallo: “È un Napoli sperimentale, con Conte che sta cercando i suoi Napoli. Questa squadra dovrà imparare a giocare in più modi. Esiste la squadra dove giocano sia De Bruyne e McTominay, ma anche uno solo di loro due. E allo stesso modo anche il Napoli con le ali come Neres e Lang. L’allenatore sta cercando di allargare gli orizzonti anche per il futuro, provando a coinvolgere tutti i calciatori a disposizione. Il Napoli con i quattro centrocampisti è più compassato, e meno bravo ad accelerare e decelerare. Resta un Napoli forte, ma il Napoli con gli esterni è più in grado di variare il ritmo. Per certi versi sembra più pimpante la squadra col 4-3-3, però devono giocare anche Lang e Neres, quindi vorrei vedere qualcosa del genere contro il Genoa”.

