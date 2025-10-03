Adnkronos News

Ferrari, che confusione a Singapore: Leclerc ‘spinge’ Norris a muro in pit lane

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La McLaren di Oscar Piastri ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Singapore oggi, venerdì 3 ottobre. A Marina Bay, l'australiano ha girato in 1.30.714 davanti alla Racing Bulls di Isack Hadjar e alla Red Bull di Max Verstappen. Ma a far discutere è il contatto avvenuto in pit lane tra la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris. Il britannico ha avuto un leggero contatto con il muro, ma è stato abile e fortunato, evitando un forte impatto: l'errore della Ferrari, che ha dato il via libera al monegasco. Leclerc ha toccato l'incolpevole pilota britannico e ora è sotto investigazione.  La dinamica del contatto è stata notata subito dalla direzione gara e Leclerc rischia la penalità in griglia per unsafe release. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

La chef Varese: “Il mio mestiere è antico, ma sempre più tecnologico”

Adnkronos News

Mughini a La volta buona: “Ho avuto una rara malattia, ora non mi chiama più…

Adnkronos News

Milano-Cortina, Bozzetti (Fondazione Fiera): “Sistema pronto, mi piacerebbe…

Adnkronos News

Teschio con cappello di paglia, perché il simbolo di ‘One Piece’ sbuca…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.