Dolore cronico, presa in carico e appropriatezza prescrittiva

(Adnkronos) – E tu, sai cosa si prova? Comprendere e affrontare il dolore cronico Il dolore cronico è una patologia complessa ed onerosa, che ha ripercussioni sulla vita dei pazienti, dei familiari e sull’economia complessiva del Paese. E incide significativamente anche sulla sostenibilità del Sistema Sanitario, sia in termini di costi diretti che indiretti. In questo episodio, andremo alla ricerca di soluzioni per affrontare queste sfide. Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Alberto Magni, Simg – Società italiana di medicina generale; Paolo Betto, Vicedirettore Federfarma; Giandomenico Manna, Head of Medical Affairs Sandoz. "E tu, sai cosa si prova?", il vodcast di Adnkronos in collaborazione con Sandoz dedicato al dolore cronico, è disponibile ogni settimana con un nuovo episodio, su YouTube, Spotify e sulla sezione podcast di adnkronos.com. —[email protected] (Web Info)

