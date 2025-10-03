Del Genio propone il cambio modulo: tre soluzioni

Paolo Del Genio, nelle sua trasmissione a Radio Kiss Kiss Napoli, sulla ipotesi di cambiare modulo: “Dobbiamo partire da una valutazione che io condivido, in generale, parlando di calcio. Quando ci sono più partite si fanno le rotazioni, ma un allenatore deve mettere in campo i migliori giocatori, i migliori interpreti o i giocatori più in forma del momento. La domanda che mi pongo è: Neres a sinistra, Elmas a sinistra o Lang a sinistra. Tre buone soluzioni per fare il 4-3-3. Ma sono soluzioni migliori rispetto alla soluzione coi quattro centrocampisti? Evidentemente Conte ritiene di no. Il percorso per modificare eventualmente questa gerarchie dei sistemi di gioco esiste, si può piano piano ridurre, ma non credo che siano ancora maturi i tempi per un’alternanza scientifica”.

Factory della Comunicazione