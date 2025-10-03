NewsCalcioRassegna Stampa

De Bruyne nella top 5 degli assistman della storia della Champions

By Emilia Verde
0

Altri due assist al bacio per Kevin De Bruyne, da dove sono scaturiti i gol di Hojlund della vittoria del Napoli contro lo Sporting Lisbona. Il Corriere dello Sport scrive: “L’intensità dei decibel di quel coro ritmato alla sua sostituzione è paragonabile a una liberazione. Tutti i dubbi e le perplessità venuti fuori in serie – legittimi, ci mancherebbe – sono stati risucchiati nell’azione del vantaggio, una progressione maestosa con dribbling e verticalizzazione perfetta per un perfetto Hojlund; nella cometa del cross del 2-0, ancora per Hoj; nella tenacia di una partita giocata non soltanto con il mantello e la corona, ma anche con martello e scalpello. De Bruyne ha attaccato e difeso. Ha corso tanto e con ritmo. Ha aiu t ato i compagni, tirato calci e palloni. Dipinto e raschiato. Giocatore totale: a 34 anni, la sua partita numero 81 in Champions dal 2011 è stata un concentrato di magie e colpi da fenomeno.

Factory della Comunicazione

Con tanto di ingresso nella storia della competizione: dopo i due passaggi decisivi per i g ol di Hojlund, ha agganciato Giggs al quinto posto della classifica degli assistman della competizione di tutti i tempi. In testa c’è Cristiano Ronaldo con 42, seguono Di Maria con 41, Messi con 40, Neymar con 33 e poi De Bruyne e il gallese con 31. Superati in una notte Benzema e Iniesta (fermi a 29), Müller e Xavi (30). A conti fatti, è il giocatore con più assist ancora attivo in Champions. E il prossimo obiettivo è Ney”.
Potrebbe piacerti anche
News

Bianchin (GdS): “Credo che Conte debba ancora trovare la collocazione ottimale…

News

Riascolta (02/10/25) Calcio Sprint su Radio Ibr Scampia si è parlato di Napoli Genoa…

X

Gli azzurri sono tra i top team (E-Sport), ora parte la petizione per Kevin

News

Gazzetta – Tra i migliori talenti del campionato c’è un azzurro ed un…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.