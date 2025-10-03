De Bruyne escluso dalla Top 11 UEFA, c’è invece Hojlund

Nonostante una prestazione brillante contro lo Sporting Lisbona – assist, giocate di classe e la regia che ha spinto il Napoli alla sua prima storica vittoria in una fase campionato di Champions League – Kevin De Bruyne non è stato inserito nella Top 11 della seconda giornata UEFA. La scelta deriva dal criterio che prevede un solo giocatore per squadra. Dentro invece Rasmus Hojlund, autore di una doppietta decisiva e premiato come protagonista assoluto. L’attaccante danese, che non segnava in Champions dall’8 novembre 2023 con lo United, diventa così il connazionale con più marcature multiple nella competizione (tre in totale).

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport