Damiani: “De Bruyne? Non aveva nulla da dimostrare!”

Nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”, in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto Oscar Damiani. Di seguito un estratto delle parole dell’ex calciatore e procuratore.

“De Bruyne non aveva bisogno di dimostrare nulla. Contro lo Sporting ha messo in scena alcune delle cose migliori del suo repertorio. Hojlund? Sottoscrivo questa operazione in tutto. È un calciatore giovane che ha ancora margini di miglioramento. Non è facile inserirsi in un campionato importante come la Serie A. Io lo aspetterei con fiducia e alla fine credo che dimostrerà di valere l’investimento fatto. Alla Juventus ho vinto il campionato, ma Genoa e Napoli mi hanno lasciato tanto. Sono ricordi meravigliosi ma un po’ lontani nel tempo. Sono ricordi bellissimi della mia vita sportiva. Il mio Napoli? Sono stati tra i momenti più belli della mia vita sia dal punto di vista professionale che personale. Inter e Napoli sono le squadre più accreditate: due società molto forti e rose ampie. Anche la società ha un ruolo decisivo, e questi sono club di altissimo livello”.