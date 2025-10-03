NewsCalcioNapoli

Cotugno: “McTominay, stagione diversa ma numeri in linea con il passato”

By Emanuela Menna
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di Fanpage Ada Cotugno: “McTominay? Penso che a volte si esagera. L’anno scorso ha fatto una stagione da giocatore del Real Madrid. Guardando al suo passato era sicuramente una stagione anomala. C’entra la sua bravura, ma anche una serie di fattori che ha reso la sua annata particolarmente brillante. Quest’anno ha abbassato un po’ le prestazioni perché gli viene chiesto un compito diverso. Non ruba più la scena, ma con i numeri è in linea con la passata stagione. La differenza è che un anno fa era molto meno conosciuto e i tifosi pensavano ancora a Brescianini. Oggi vive una fase di assestamento”.

