Conte si assume la responsabilità di far diventare Rasmus un “CRACK”: “Spetta a me la riuscita”

Eccola allora la nuova missione di Antonio Conte: portare anche Rasmus nell’Olimpo dei migliori bomber d’Europa. Del resto, è quello che dovrebbe fare ogni grande allenatore con un potenziale fuoriclasse. E Antonio, già nel post-partita con lo Sporting, ha annunciato di essere pronto alla sfida. «Ha qualità importanti, tocca a me farlo diventare un crack». Ripensando a ciò che ha fatto con Lukaku nel biennio nerazzurro, c’è margine per sognare in grande. E poi Hojlund è un giovane vecchio, appena 22 anni ma già un bagaglio di esperienza invidiabile in Italia. E, soprattutto, può contare sull’aiuto del suo personale “genio della lampada” per andare oltre ogni aspettativa. Facile la vita con De Bruyne alle spalle, lo ha detto lo stesso Ramsus, bisogna solo mettersi nelle condizioni migliori di ricevere la palla, che arriverà con tempi e modi giusti. Certo, il belga forse non lo ha aiutato provando a paragonarlo a quel mostro di Haaland, però è giusto tenere alta l’asticella quando si punta a migliorare ogni giorno, senza accontentarsi mai. Ed è un po’ un mantra del pensiero contiano, con cui oggi Hojlund sta prendendo confidenza. Lavoro, sudore, sacrificio: soffrire oggi per far festa domani. Fonte: Gazzetta