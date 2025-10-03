Champions League – PSV-Napoli, verso il sold out per il settore ospiti

Il Napoli, dopo lo Sporting Lisbona, affronterà in trasferta il PSV Eindhoven, dove per il settore ospiti dello stadio si va verso il sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Dopo l’Etihad, altra notte europea in arrivo, altro viaggio pianificato con pienone assicurato o quasi. È partita ieri pomeriggio la prevendita per i biglietti del settore ospiti del Philips Stadium. Psv-Napoli, terza giornata della fase campionato di Champions League, è in programma martedì 21 ottobre alle ore 21. Priorità ai possessori di Fidelity Card e poi, da lunedì prossimo, in caso di biglietti residui, vendita libera aperta a tutti. Il prezzo del tagliando: 50 euro. Sarà la seconda delle quattro trasferte europee (aspettando il verdetto della prima fase con obiettivo ottavi di finale o almeno lo spareggio di andata e ritorno). Le altre due, al momento, sono Benfica (10 dicembre) e Copenaghen (20 gennaio).

