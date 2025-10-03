Champions League, Il calcolo dei punti necessari per raggiungere i playoff

Factory della Comunicazione

Con il nuovo format la Champions League si è trasformata in un vero e proprio campionato.

Più squadre in campo per aumentare lo spettacolo, con le prime otto che si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Mentre dalla nona alla ventiquattresima posizione vale la formula dei playoff.

Nonostante siano passate solo due giornate della League Phase, la domanda inizia già a diventare virale.

Champions League, quanti punti servono per raggiungere i playoff?

Se i primi otto posto del girone unico di Champions League garantiscono un posto negli ottavi di finale, le squadre comprese tra il nono e il sedicesimo posto andranno ai playoff come teste di serie. Chi invece riuscirà a piazzarsi tra il diciassettesimo e il ventiquattresimo posto giocherà i playoff ma non sarà una testa di serie.

Sempre secondo le simulazioni di Opta, nove punti sarebbe dovuta essere la soglia. Invece, l’ultima qualificata – quindi la ventiquattresima – ha raggiunto 11 punti.

Le squadre classificate ai playoff nella passata stagione

Questa la situazione nella stagione 2024/2025 dal nono al ventiquattresimo posto:

Atalanta

Borussia Dortmund

Real Madrid

Bayern Monaco

Milan

Psv

Psg

Benfica

Monaco

Brest

Feyenoord

Juventus

Celtic

Manchester City

Sporting Lisbona

Bruges

