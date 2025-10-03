CdS – De Bruyne è con Hojlund, il nuovo cannoniere del Napoli

Dopo gli ultimi due assist al bacio per Hojlund, Kevin De Bruyne ha messo una pietra sopra tutte quelle voci che credevano fosse in discesa. Il Corriere dello Sport scrive: “Kevin, insomma, s’è messo a fare esattamente ciò che il Napoli, il popolo e l’allenatore si aspettavano che facesse quando è arrivato da queste parti: decidere, trascinare e giocare da campione. Detta così sembra facile, anche perché lui è sul serio un campione e a certe notti e a certe pressioni è abituato, ma in questo processo culminato nell’esplosione del Maradona vanno considerati il cambio di vita e di calcio dopo dieci anni di Premier e City, metodologie di allenamento certamente diverse e più dure, consegne tecnico-tattiche e sacrifici tutti nuovi. Dopo San Siro, invece, è stato tutto risolto in un clic: Kevin si è incavolato al cambio, Conte al ritorno a casa e tutti vissero felici e contenti. Stop. La vita, del resto, non era poi stata così magra anche prima della notte di Champions: tutto sommato, con 3 gol, De Bruyne è con il nuovo gemello Hojlund il capocannoniere del Napoli; addirittura leader unico in campionato con una rete per trasferta, due su rigore e una su punizione. Al Maradona, per il momento, sono arrivati due assist di coppa, i primi colpi di bacchetta del mago. O di king Kev. Magari solo De Bruyne: in questo caso basta il nome, dentro c’è tutta la magia del calcio che vuoi”.

