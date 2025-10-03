Ballottaggi sulle fasce e tra i pali: con il Genoa potrebbe riposare Gutierrez

Novità certe arriveranno sulle corsie laterali. Di Lorenzo riprenderà il suo posto a destra, mentre a sinistra Spinazzola e Olivera si contendono la maglia da titolare, con Gutierrez destinato a rifiatare dopo due partite da 90 minuti consecutivi al rientro dall’infortunio. In porta resta aperto il duello tra Meret e Milinkovic-Savic, quest’ultimo decisivo nell’ultima gara europea. Insomma, Conte potrà finalmente contare su più alternative, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida con il Genoa e archiviare la pratica prima della sosta.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport