Ballottaggi sulle fasce e tra i pali: con il Genoa potrebbe riposare Gutierrez

Lo Spagnolo dopo due partite da titolare potrebbe rifiatare

By Sara Di Fenza
Novità certe arriveranno sulle corsie laterali. Di Lorenzo riprenderà il suo posto a destra, mentre a sinistra Spinazzola e Olivera si contendono la maglia da titolare, con Gutierrez destinato a rifiatare dopo due partite da 90 minuti consecutivi al rientro dall’infortunio. In porta resta aperto il duello tra Meret e Milinkovic-Savic, quest’ultimo decisivo nell’ultima gara europea. Insomma, Conte potrà finalmente contare su più alternative, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida con il Genoa e archiviare la pratica prima della sosta.

Fonte: Corriere dello Sport

