Asse Hojlund-De Bruyne: parla Haaland

“Kevin De Bruyne dagli da mangiare”. Erling Haaland sale in cattedra, via social, offrendo un consiglio al suo vecchio assistman al Manchester City. L’attaccante norvegese commenta il post pubblicato da Rasmus Hojlund subito dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Vittoria siglata dal tandem De Bruyne-Hojlund. Doppietta dell’attaccante danese con due assist del belga. Due assist magistrali, il primo che ha lanciato Hojlund in profondità, l’altro un cross sullo sviluppo di un calcio d’angolo col quale ha sistemato la palla sulla testa del danese mettendo fuori tempo il portiere. Proprio mentre il Napoli giocava al Maradona, Haaland era in campo contro il Monaco e, a sua volta, ha realizzato una doppietta. Ma non ha perso tempo a recuperare gli highlights di un Napoli sempre più formato Premier. L’attaccante norvegese continua a segnare anche senza l’assistenza di De Bruyne, ma un po’ di nostalgia per la visione di gioco e per la ricerca del mezzo spazio in cui serviva il pallone il suo ex compagno di squadra, deve essergli venuta. Erling conosce bene le potenzialità di Kevin, che nei tre anni trascorsi insieme al City ha partecipato a gran parte dei suoi 85 gol di campionato.

DALLA COPPIA AL TRIO

“Rasmus Hojlund segna due gol in Champions League su due assist di Kevin De Bruyne, non era sulla mia cartella del bingo 2025”. Non sta nella pelle l’attaccante danese, che ha pubblicato questo post su Instagram pochi istanti dopo la vittoria in Champions, con tanto di esultanza e di abbraccio a De Bruyne. Rasmus Hojlund è arrivato allo scadere della sessione di mercato estivo per sostituire Romelu Lukaku, fuori per diversi mesi per l’infortunio al retto femorale. Se nella prima da titolare contro la Fiorentina aveva brillato, nelle due partite successive contro City in Champions e Pisa in Serie A aveva sollevato più di un dubbio. Trovare l’alchimia giusta con Kevin De Bruyne in campo vale più di una vittoria al bingo e questo Hojlund lo sa bene. Insomma, il Napoli continua a offrire suggestivi incroci di Premier, che poi sono tutti spiccatamente marchiati Manchester, sia sponda United che City, tanto da catturare l’attenzione di un gigante (anche del gol) come Haaland. All’appello in campo hanno risposto presente De Bruyne e Hojlund, per completare il puzzle Premier mancano ancora la fisicità e gli inserimenti improvvisi di Scott McTominay. L’mvp della scorsa stagione ha saltato gran parte del ritiro sia di Dimaro che di Castel di Sagro e, oltre a non essere agevolato dalla posizione nel 4-1-4-1, potrebbe ancora non aver raggiunto il massimo della condizione fisica. Se la coppia Hojlund-De Bruyne diventasse un trio con McTominay, allora sì che per il Napoli sarebbe bingo.

Fonte: Gazzetta dello Sport