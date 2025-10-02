Voto unanime dei quotidiani alla prestazione di Hojlund

Il Napoli ha battuto lo Sporting Lisbona ieri sera al Maradona per la seconda giornata di Champions League, i due gol della vittoria sono stati segnati da Rasmus Hojlund. I quotidiani oggi hanno dato un voto unanime alla prestazione dell’attaccante.

Gazzetta dello Sport 8 – Gol di piede e di testa, perché un 9 fa così. In omaggio, una bella apertura per Politano. Lotta e gol pesanti: sempre più importante.

Corriere dello Sport 8 – Dominatore dell’area, fa due gol (i primi al Maradona) e lotta su ogni palla con diverse sponde utili. Letale sul primo gol, scaltro sul secondo. E in Europa si conferma una sentenza dopo le 11 reti con lo United.

Tuttosport 8 – Sblocca la partita bruciano sullo scatto Inacio e infilando chirurgicamente Rui Silva, poi si ripete deviando di testa per il gol che vale i primi tre punti in questa edizione della Champions.

Repubblica 8 – Un gol da contropiedista alla Lukaku e una stoccata di testa, è il braccio armato di Conte.

Il Mattino 8 – Doppietta show: scatta e conclude un contropiede che sembra essere paracaduto dal passato e poi un colpo di testa possente. Corsa e tiro secco: perfetto. La battaglia con Inacio è tosta, con il danese che fa scaricare il contachilometri al centrale.

Corriere della Sera 8 – Accende il Maradona con una doppietta, il primo acuto di piede, la fotocopia del gol di Firenze, il secondo di testa, nel momento in cui la vittoria sembra sul punto di svanire. Una notte indimenticabile per lui e per i suoi nuovi tifosi.