ULTIM’ORA – Operazioni Manolas/Osimhen: dal legale di ADL chiesto e ottenuto il rinvio!

Nella mattinata odierna, Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato dal gup di Roma in merito alle operazioni relative agli acquisti di Kostas Manolas nel 2019 e Victor Osimhen nel 2020, al centro di un’indagine per presunto falso in bilancio relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021. Nel mirino della società azzurra tali compravendite, ritenute sospette dagli inquirenti a causa di alcuni valori contabili.

Tuttavia, stando al portale TuttoNapoli, non sarà presa alcuna decisione definitiva in merito, almeno nell’immediato. Lo ha spiegato alla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli uno degli avvocati difensori del patron azzurro, Lorenzo Contrada: “Abbiamo chiesto un rinvio al giudice al fine di depositare una consulenza tecnica di un professore universitario che dimostrerà che i criteri contabili utilizzati in bilancio sono assolutamente corretti. Il giudice ha accolto l’istanza e attende il deposito della nostra consulenza e valuterà tutto il 6 novembre”.