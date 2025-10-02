Tutti i numeri di Napoli/Lisbona, curiosità e statistiche

Assist KDB

Kevin De Bruyne ha fornito assist in un match casalingo di Champions League (due ieri contro lo Sporting Lisbona) per la prima volta

dal 17 maggio 2023 (doppio passaggio vincente in seminale contro il Real Madrid in quel caso).

L’ultima nel 2023

Il Napoli ha vinto un match in Champions League per la prima volta dal 12 dicembre 2023 (2-0 contro Sporting Braga in quel caso).

Rasmus a quota 7

Solo Nicklas Bendtner (8) e Jon Dahl Tomasson (11) hanno segnato più reti di Rasmus Hojlund tra i giocatori danesi in Champions League (7, come Christian Eriksen).

Prima di Hojlund, l’ultimo giocatore danese a segnare con la maglia di una squadra italiana in Champions League era stato Per Kroldrup

in Bayern Monaco-Fiorentina 2-1 del 7 febbraio 2010.

Portoghesi, 5 ko

Solo contro formazioni inglesi (6) il Napoli ha vinto più match che con avversarie portoghesi in Champions League: 5 (due contro Benfica e Sporting Braga e una contro lo Sporting Lisbona).

Rigore tre anni dopo

Prima di oggi (Luis Suarez), l’ultimo gol subito su rigore dal Napoli in un match di Champions League risaliva al 12 ottobre 2022 (Steven Bergwijn con l’Ajax in quel caso).

Inoltre, lo Sporting Lisbona ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Champions League (un pareggio): per la formazione portoghese tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti nove sfide fuori casa nella competizione.

