Tegola per il Genoa: infortunio per Stanciu, sarà out contro il Napoli!

Come se non bastassero i problemi palesati fin qui sul campo, il Genoa deve fare i conti anche con gli infortuni: ancora a secco di successi in campionato ed attesa dalla proibitiva trasferta sul campo del Napoli (domenica ore 18.00), la squadra di Patrick Vieira è costretta a rinunciare a Nicolae Stanciu, vittima di un fastidio muscolare patito dopo il ko contro la Lazio.

Factory della Comunicazione

Gli esami a cui si è sottoposto il nazionale rumeno, stando al portale TMW, hanno evidenziato una distrazione del bicipite femorale della coscia destra. Oltre alla sfida contro la formazione di Conte, l’ex centrocampista del Damac FC dovrà saltare anche gli imminenti appuntamenti con la propria rappresentativa.