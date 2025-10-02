Salvione (CdS) – “La risposta di Kevin de Bruyne”

I campioni rispondono solo in un modo: sul campo. Kevin De Bruyne lo sa, semplicemente perchè è un campione. Scrive Pasquale Salvione sul CdS:

Se poi KDB si trova davanti un cecchino come Hojlund diventa tutto più facile. Anche Rasmus era entrato già nel mirino della critica, le difficoltà avute a Manchester e con il Milan, sommate all’acuto di Lucca con il Pisa, avevano già fatto trarre conclusioni affrettate. Anche lui ha risposto come meglio può fare un attaccante, con i gol. Con la sua prima doppietta in azzurro, con due reti diverse per struttura ma che evidenziano tutte le sue qualità. Velocità, aggressività, caparbietà, ma anche un peso specifico in area da centravanti vero.

Non è stato semplice per il Napoli avere la meglio sullo Sporting, è stata una partita vera, difficile, combattuta. Conte ha chiesto pazienza alla squadra e ha ottenuto una risposta importante, da un gruppo che ha tante qualità e sta provando a farle emergere tutte. Sono entrati bene ancora una volta Neres e Lang, si è confermato Gutierrez, ha messo la firma sulla partita anche Milinkovic con un miracolo finale. L’unico meno brillante è stato McTominay, ma va capito: non è un robot, non può giocare tutte le partite al 100%. La maturazione del Napoli passa anche attraverso la possibilità di fare rotazioni senza perdere qualità. Conte ha una missione avviata dai giorni di Dimaro: far inserire al meglio tutti i nuovi per consentire alla squadra di cambiare abito e interpreti quando serve. Questa squadra ha la possibilità di iniziare una partita in un modo e poi cambiare in corso, può giocare con i 4 centrocampisti ma anche con i due esterni d’attacco. Non c’è una sola strada, chi è bravo a cambiare e ad adattarsi alle partite ha più possibilità di andare lontano. Non è scontato vincere se si gioca con il 4-3-3, ogni assetto tattico può tornare utile. Il bello per Conte arriverà quando tutti i giocatori avranno immagazzinato le sue direttive, allora sì che potrà scegliere come giocare senza condizionamenti. Da quel momento in poi diventerà sempre divertente veder giocare il Napoli.”