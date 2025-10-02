Sacchi: “Conte maestro dal punto psicologico”

CalcioIn EvidenzaNews

L’ex allenatore Arrigo Sacchi, ha commentato così la vittoria del Napoli in Champions League contro lo Sporting sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

 

“II Napoli veniva dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, e non è mai facile preparare una sfida internazionale quando si ha sulle spalle il peso di un ko. In questi casi é fondamentale il lavoro dell’allenatore a livello psicologico, e Conte è un maestro. L’approccio del Napoli è stato perfetto: non ho percepito tensione nei giocatori.

A proposito: chi pensava che, dopo le polemiche di San Siro, tra De Bruyne e Conte si fosse rotto qualcosa, probabilmente si sarà ricreduto. Stiamo parlando di un fuoriclasse, che può sbagliare come tutti, ma poi ha la forza di rimettersi in carreggiata e remare nella giusta direzione. De Bruyne, credetemi, non sarà mai un problema per il Napoli, ma una risorsa da sfruttare. La conferma di questa mia impressione? Il pallone per il raddoppio di Hojlund”. 

