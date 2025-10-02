Adnkronos News

Roma-Lilla oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 2 ottobre, i giallorossi ospitano il Lilla all'Olimpico nella seconda giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Gasperini, prima in classifica in Serie A (insieme a Milan e Napoli) affronta di nuovo un club francese, dopo il 2-1 rifilato al Nizza all'esordio in coppa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Roma-Lilla, in campo oggi alle 18:45:  
Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini. 
Lilla (4-4-2) Ozer; Santos, Mbemba, Goffi, Verdonk; Mukau, Bentaleb, Haraldsson, Sahraoui; Fernandez, Iganame La partita di Europa League Roma-Lilla sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky, canali Sky Sport Uno (201) o Sky Sport (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

X Factor stasera giovedì 2 ottobre, al via i Bootcamp: anticipazioni e nuovo…

Adnkronos News

Maltempo oggi sull’Italia, piogge e temporali: è allerta

Adnkronos News

Flotilla bloccata da Israele, Elisa in lacrime

Adnkronos News

Paolini-Anisimova: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.