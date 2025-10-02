Re Hojlund si è preso il Maradona, prima doppietta in azzurro

Il primo tempo di gioco tra Napoli e Sporting sembra non regalare nessuna emozione, se non l’urlo “The Champions” prima del fischio d’inizio e lo striscione della Curva B contro le guerre in atto, che recita «Fermate il baratro in cui state conducendo l’umanità… Basta guerre, basta atrocità». Ad animare il Maradona, però, ci pensano Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund.

Al 36esimo il belga lancia magistralmente in profondità il 19 azzurro, che non sbaglia davanti a Rui Silva e segna il vantaggio dei padroni di casa. Pochi minuti dopo, gli uomini di Conte sfiorano anche il raddoppio con Politano, che dal limite tira sul secondo palo quando, però, l’estremo difensore dei portoghesi si fa trovare pronto.

Il secondo tempo

Nella ripresa gli azzurri vanno vicini al raddoppio con un tiro da fuori area di Kevin De Bruyne. Ma quando gli azzurri sembrano essere in controllo della partita, al 62esimo un fallo di Politano in area regala un rigore ai portoghesi. con Suarez, entrato nell’intervallo, che non sbaglia dagli 11 metri e riprende il risultato.

Al minuto 69 Conte prova a cambiare, e butta dentro, come a Milano, Neres e Lang, togliendo Politano e McTominay. Ma a cambiare tutto è ancora una volta Rasmus Hojlund al 79esimo, che sigla la sua prima doppietta in maglia azzurra e regala i tre punti agli azzurri, prendendosi, forse, definitivamente, lo stadio Maradona.

Al 93esimo salva tutto Milinkovic Savic con una paratona su Hjulmand. Fonte: Il mattino