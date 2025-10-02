Adnkronos News

Rapper Gianni Bismark dà appuntamento in centro e ladri gli svuotano casa a Roma

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Furto in casa del noto rapper 'Gianni Bismark'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i ladri sono entrati nell'abitazione del 34enne romano nel quartiere Ardeatino, a Roma, intorno alle 22.30 dopo aver forzato una porta finestra. Mentre il proprietario era fuori per un evento previsto per le 18 e anticipato ai suoi fan con una storia su Instagram, sono stati rubati gioielli in oro, orologi e contanti per un valore non ancora quantificato. (di Silvia Mancinelli) 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Flotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze…

Adnkronos News

Bologna-Friburgo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Flotilla, Tajani: “22 italiani fermati. Sono in buone condizioni”

Adnkronos News

Ultime piogge su parte dell’Italia, ma una svolta è all’orizzonte: previsioni…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.