Ranking Uefa: Napoli 29° dopo la vittoria di ieri sera

Passo in avanti del Napoli relativamente al Ranking Uefa. Si ricorda che i punti in classifica sono calcolati in base alla somma dei singoli punteggi nelle cinque stagioni precedenti nelle competizioni europee (cinque compresa la stagione in corso), punteggi, ovviamente, assegnati in base ai risultati sportivi nelle coppe. In merito a questo, il Napoli, prima 31°, con la vittoria ottenuta in casa in Champions contro lo Sporting Club de Portugal, è momentaneamente al 29esimo posto. Le altre italiane in classifica sono Inter (3°), Roma (14°), Atalanta (17°), Milan (22°) e Juventus (26°).

