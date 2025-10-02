NewsCalcioRassegna Stampa

“ORGASMUS” – Cds Campania – Benvevuti a “HOJLANDIA”. Roba da fenomeni

By Giuseppe Sacco
0

The Champions

Factory della Comunicazione

 

De Bruyne e Hojlund strepitosi: il belga inventa i due gol realizzati dal danese

Il ritorno della Champions al Maradona è un pieno di emozioni e di prodezze Lo Sporting va ko

 

 Conte conquista la prima vittoria trascinato dai suoi campioni

 

T re giorni a parlare della reazione al cambio di San Siro e un mare di chiacchiere su quanto potesse essere lui, Kevin De Bruyne, la zavorra del Napoli. S’è detto e sentito di tutto, sì, ma poi è arrivata la Champions. E lui, dopo l’amarezza di Manchester, ha deciso di entrare nella storia e di chiudere la questione da fuoriclasse: prestazione superba e i due assist per i due gol di Hojlund, l’altro protagonista della magica notte di coppa ritrovata al Maradona dopo 588 giorni di attesa. La prima vittoria della fase campionato è servita: 2-1 contro uno Sporting gagliardo e pericoloso fino al 94′, quando solo un miracolo di Milinkovic-Savic ha impedito a Hjulmand di siglare un pareggio che avrebbe avuto il sapore di una beffa grande come l’Europa. Sia chiaro: il Napoli ha complessivamente meritato, ma l’avversario ha dato fastidio con il gioco e la qualità e per vincere è servita una prova da squadra vera. È stata da campione assoluto, dicevamo, quella di De Bruyne: spettacolare nell’azione dell’1-0, ottimo in fase difensiva, raffinatissimo nel ricamo degli assist. La sua specialità: da ieri, con 31, è nella top 5 della storia della Champions al fianco di Giggs.  

 

Fonte: Cds

Potrebbe piacerti anche
News

La moviola – Arbitro da Champions, parla con tutti e si merita la sufficienza

News

Re Hojlund si è preso il Maradona, prima doppietta in azzurro

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 2 ottobre

News

Beukema sull’urlo Champions: “Lo stavo immaginando già prima della…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.