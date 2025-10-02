“ORGASMUS” – Cds Campania – Benvevuti a “HOJLANDIA”. Roba da fenomeni

The Champions

Factory della Comunicazione

De Bruyne e Hojlund strepitosi: il belga inventa i due gol realizzati dal danese

Il ritorno della Champions al Maradona è un pieno di emozioni e di prodezze Lo Sporting va ko

Conte conquista la prima vittoria trascinato dai suoi campioni

T re giorni a parlare della reazione al cambio di San Siro e un mare di chiacchiere su quanto potesse essere lui, Kevin De Bruyne, la zavorra del Napoli. S’è detto e sentito di tutto, sì, ma poi è arrivata la Champions. E lui, dopo l’amarezza di Manchester, ha deciso di entrare nella storia e di chiudere la questione da fuoriclasse: prestazione superba e i due assist per i due gol di Hojlund, l’altro protagonista della magica notte di coppa ritrovata al Maradona dopo 588 giorni di attesa. La prima vittoria della fase campionato è servita: 2-1 contro uno Sporting gagliardo e pericoloso fino al 94′, quando solo un miracolo di Milinkovic-Savic ha impedito a Hjulmand di siglare un pareggio che avrebbe avuto il sapore di una beffa grande come l’Europa. Sia chiaro: il Napoli ha complessivamente meritato, ma l’avversario ha dato fastidio con il gioco e la qualità e per vincere è servita una prova da squadra vera. È stata da campione assoluto, dicevamo, quella di De Bruyne: spettacolare nell’azione dell’1-0, ottimo in fase difensiva, raffinatissimo nel ricamo degli assist. La sua specialità: da ieri, con 31, è nella top 5 della storia della Champions al fianco di Giggs.

Fonte: Cds