Napoli-Sporting Lisbona, gli scontri hanno rovinato l’atmosfera pre-gara

Il Napoli e lo Sporting Lisbona si sono affrontate ieri al Maradona per la seconda gara di Champions League, ma le ore prima della gara sono state rovinate dagli scontri che ci sono stati in città dai tifosi delle due squadre. Il Corriere dello Sport scrive: “L’immediata vigilia di Napoli-Sporting Lisbona è stata rovinata dagli scontri nei pressi della Stazione Marittima, punto d’incontro dei tifosi ospiti. Il bilancio finale: un ferito, portoghese, portato in codice giallo all’ospedale C.T.O. ; 7 arresti, 6 napoletani e un portoghese. Scene da mini guerriglia urbana, quelle che gli abitanti delle strade del centro storico – tra via Melisurgo, via Depretis, via Cristoforo Colombo e Piazza Municipio – hanno ripreso e immesso in rete. Una videocronaca dettagliata: i portoghesi vengono aggrediti da una trentina di persone in maggioranza con il volto coperto dai caschi; si vedono spranghe e volano tavolini e sedie dei locali. Poi l’intervento delle forze dell’ordine. Spunta anche un uomo con una pistola. La Questura preciserà: «Un agente in borghese in servizio l’ha estratta a scopo intimidatorio. Nessun colpo è stato sparato»”.

Factory della Comunicazione