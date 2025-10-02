anguissa
Napoli, questione di km: Lobo, Frank e Spina una spanna sopra!

By Gabriella Calabrese
Spesso si dice che il calcio non sia solo numeri. Verissimo, ma ce ne sono alcuni che aiutano a fotografare una prestazione e sanciscono l’impegno. Nel Napoli Champions di ieri sera, per esempio, è una questione di km, quelli percorsi e sono tanti… Infatti, secondo le statistiche ufficiali della UEFA, il primo nella speciale classifica è stato Lobotka con 12.029 km percorsi. Seconda posizione per Anguissa a 11.776 km. In terza posizione Spinazzola con 11.309 chilometri. Quarto posto per l’ex Lecce Hjulmand, mentre in quinta e sesta posizione ecco Hojlund, che si è sacrificato tanto oltre ai due gol, e Juan Jesus.

