Napoli, le esultanze ‘social’ dopo i tre punti Champions: spunta anche un ex!

Il successo del Napoli contro lo Sporting Lisbona al “Maradona” (2-1) nella seconda giornata di Champions League ha acceso non solo lo stadio, ma anche i social. Una vittoria, si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, celebrata dagli azzurri e dalle famiglie, con foto, storie e post che hanno raccontato l’atmosfera magica della notte europea.

Sugli spalti non sono mancate le presenze speciali: la compagna di Lobotka, quella di Lucca, la moglie di Spinazzola e quella di Juan Jesus hanno condiviso sui social il loro supporto dagli spalti. Persino Simi Leskovska, incantata dall’atmosfera, ha postato il video durante l’inno della Champions – e l’urlo dei tifosi – con una dedica: «Questo stadio è speciale». Amir Rrahmani, ancora indisponibile, ha voluto far sentire la sua vicinanza dalla tribuna con una storia a sostegno dei compagni.

Grande protagonista della serata Rasmus Hojlund, eletto Man of the Match: l’attaccante ha pubblicato una foto esultante con una didascalia ironica che ha subito fatto il giro del web: «Hojlund segna due volte in Champions League da due assist di Kevin De Bruyne. Non era sulla mia carta bingo 2025».

Deciso e concreto invece Matteo Politano, che sul suo profilo ha scritto: «Siamo ripartiti subito: questa la nostra risposta. Sul campo, con carattere. FORZA NAPOLI». Un messaggio forte che conferma lo spirito della squadra.

Sulla stessa linea Miguel Gutierrez, autore di una prestazione positiva, che ha commentato su Instagram: «Partita di grande lavoro da parte di tutta la squadra per portare a casa tre punti fondamentali. Che serata fantastica! Grazie a tutti per il vostro sostegno!». A sorpresa, anche chi non era al “Maradona” e non fa più parte della squadra ha fatto sentire il proprio supporto: Philip Billing ha seguito la partita in tv e ha condiviso una storia in tempo reale.