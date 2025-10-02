Adnkronos News

Musk, patrimonio record: è il primo a superare 500 miliardi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Elon Musk è la prima persona al mondo a superare un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, grazie al rimbalzo del prezzo delle azioni Tesla e all'aumento delle valutazioni delle sue altre aziende. Lo rivela Forbes, secondo cui ieri la fortuna di Musk ha raggiunto brevemente i 500 miliardi di dollari, prima di attestarsi a 499,1 miliardi di dollari.  Il 'record' arriva poco meno di un anno dopo che il patrimonio netto di Musk aveva superato i 400 miliardi di dollari e conferma la sua leadership come persona più ricca del mondo.  
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Europa League, Roma-Lille 0-1: giallorossi sbagliano un rigore 3 volte

Adnkronos News

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 ottobre

Adnkronos News

Russia, l’allarme di Rutte: “Nuovi missili di Putin potrebbero colpire…

Adnkronos News

Flotilla, le proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, tensione a Bologna

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.