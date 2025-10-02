“Meret e Milinkovic-Savic sono entrambi forti, Conte non vuole penalizzarli!”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, l’ex Napoli Ivano Trotta si è soffermato, tra l’altro, sul dualismo che vede protagonisti fra i pali Meret e Milinkovic-Savic.

Nell’alternanza dei portieri trova un senso logico?

“Secondo me Conte è convinto di avere due portieri forti e non vuole penalizzarne totalmente uno. Il portiere è un ruolo particolare: non avere continuità può sembrare un limite, ma entrambi hanno dimostrato di saper reggere. Lui li vede ogni giorno in allenamento e sa che entrambi sono mentalmente pronti. È una scelta che può avere una sua logica, sebbene non trovano continuità. Per me il portiere deve averla: guarda Donnarumma al City, gioca sempre lui, punto, nonostante sia appena arrivato. Ma a Napoli non è la prima volta che succede questa alternanza, è capitato anche in passato con altri portieri accanto a Meret, quindi non credo sia solo volontà di Conte.”