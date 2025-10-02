NewsCalcioRassegna Stampa

Le valutazioni dettagliate del Napoli di ogni azzurro su Gazzetta

By Simona Marra
0
Dopo la notte trionfante degli uomini di Conte in Champions League, La Gazzetta dello Sport ha assegnato delle valutazioni, con le rispettive motivazioni, a tutti i protagonisti della sfida. Di seguito le pagelle:

 

 

 

 

6,5

Napoli

7
Milinkovic
Prego intestargli uno dei tre punti: la parata su Hjulmand, dopo 94 minuti di vento freddo, è speciale.
6,5
Spinazzola
Sinistra o destra, che differenza farà? Attivo, sveglio, mette una gran palla col giro su cui Hojlund non arriva.
5,5
Beukema
Bene fino alle 22.50 ma non esiste che al 94’ Hjulmand colpisca di testa nella tua area, a 10 metri da Milinkovic.
6,5
Juan Jesus
Ottimo su Ioannidis e cancella un’azione Sporting due volte in 20 secondi. Male sull’ultima palla: scavalcato.
6
Gutiérrez
Non sbaglia un passaggio perché il piede c’è. Non all’arrembaggio: negli ultimi 30 metri, si può dare di più.
6
Lobotka
Dicono che presto viaggeremo sui taxi-robot. Ecco, lui è la solita macchina nel portare palla a destinazione: garanzia.
5,5
Politano
Fare un bel quadro e poi lanciargli contro una sedia: bene a lungo, ma il fallo da rigore mette tutti in pericolo.
6,5
Anguissa
Il big bang che genera l’1-0: tutto nasce da una sua palla rubata. Aggiunge un tiro deviato e la solita presenza.
7,5
De Bruyne
Dalla sostituzione alla redenzione. Due assist e la gran giocata per l’1-0. Esce ma qui è diverso… (Gilmour s.v.)
Il peggiore
5
McTominay
L’angolo di Nord Europa rimasto senza corrente. Hojlund e KDB bene, lui perso: in area, il suo territorio, non si vede. Sostituito.
Il migliore
8
Højlund
Gol di piede e di testa, perché un 9 fa così. In omaggio, una bella apertura per Politano. Lotta e gol pesanti: sempre più importante.
6
Lang
Se evitasse di regalare l’ultimo corner, sarebbe meglio. Non granché ma allarga il campo nel 4-3-3 finale.
6
Neres
Non si può dire che non si noti: gioca uno contro uno, porta effervescenza naturale. Giocate decisive? Uhm, no.
s.v.
Gilmour
6
Olivera
Dentro per Gutierrez, interpreta il finale alla uruguaiana: rischia il giallo, ma ci sta.
s.v.
Lucca
6,5
Conte
Il Napoli è un edificio in costruzione: traballa, rischia ma sale di un piano. In bilico tra 4-1-4-1 e tridente: può durare a lungo?
