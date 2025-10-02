Le valutazioni dettagliate del Napoli di ogni azzurro su Gazzetta

Prego intestargli uno dei tre punti: la parata su Hjulmand, dopo 94 minuti di vento freddo, è speciale.

Sinistra o destra, che differenza farà? Attivo, sveglio, mette una gran palla col giro su cui Hojlund non arriva.

Ottimo su Ioannidis e cancella un’azione Sporting due volte in 20 secondi. Male sull’ultima palla: scavalcato.

Non sbaglia un passaggio perché il piede c’è. Non all’arrembaggio: negli ultimi 30 metri, si può dare di più.

Dicono che presto viaggeremo sui taxi-robot. Ecco, lui è la solita macchina nel portare palla a destinazione: garanzia.

Fare un bel quadro e poi lanciargli contro una sedia: bene a lungo, ma il fallo da rigore mette tutti in pericolo.

Il big bang che genera l’1-0: tutto nasce da una sua palla rubata. Aggiunge un tiro deviato e la solita presenza.

Dalla sostituzione alla redenzione. Due assist e la gran giocata per l’1-0. Esce ma qui è diverso… (Gilmour s.v.)

L’angolo di Nord Europa rimasto senza corrente. Hojlund e KDB bene, lui perso: in area, il suo territorio, non si vede. Sostituito.

Il migliore 8 Højlund

Gol di piede e di testa, perché un 9 fa così. In omaggio, una bella apertura per Politano. Lotta e gol pesanti: sempre più importante.