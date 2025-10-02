La moviola – Arbitro da Champions, parla con tutti e si merita la sufficienza

C’era qualche timore per Makkelie (Il Cds vota 6), l’olandese non sta attraversando un gran periodo in Eredivise, se ci pensate è la sua prima gara in Champions quest’anno. Usa saggezza, un po’ di manica larga (qualche fallo lo ha lasciato correre), sugli episodi cruciali c’è.

RIGORE

Ingenuità di Politano, il contatto (epperò non clamoroso, eh?) su Araujo c’è, esattamente sul piede sinistro, il primo a rendersene conto è lui.

NO RIGORE

Anche il Napoli lamenta un possibile penalty, ma sul tiro di De Bruyne, Fresneda ha le braccia dietro la schiena: tocco non punibile.

NO ROSSO

Brutto scontro fra De Bruyne e Fresneda, entrambi i giocatori vanno con la gamba. Quelli dello Sporting chiedono il rosso per l’azzurro, lamentando un piede a martello. In realtà De Bruyne cerca di anticipare con il piatto l’avversario, finendo per poggiare la parte esterna dello scarpino sullo stinco dell’avversario. Makkelie lascia correre, al massimo poteva starci un giallo per imprudenza.

REGOLARE

Nessuna infrazione sulla rete del Napoli dell’1-0: in APP (l’Attacking Possession Phase, l’inizio della fase d’attacco), non c’è alcun fallo di Lobotka su Joao Simoes nel recupero del pallone.

VAR: Kiwiatkowski 6 – E il VMO storico di Marciniak, controlla senza sforzi.