La gaffe di Trump fa ridere Macron e Rama, battute al vertice

L'ultima gaffe di Donald Trump oggetto di ilarità tra i leader europei che partecipano alla riunione della Comunità politica europea a Copenaghen. I video colgono la battuta detta dal premier albanese Edi Rama a favore di telecamera mentre scherzava con i presidenti di Francia e Azerbaigian, Emmanuel Macron e Ilham Aliyev. "Dovresti scusarti con noi, perché non ci hai fatto le congratulazioni per l'accordo di pace che il presidente Trump ha concluso tra Albania e Azerbaigian", ha detto Rama a Macron, facendo scoppiare Aliyev in una risata fragorosa. "Mi dispiace per questo", ha risposto scherzando Macron.   
Trump ha più volte confuso Armenia e Albania parlando dei suoi tentativi di risolvere le storiche tensioni tra Armenia e Azerbaigian. Di recente ha detto nel corso di un'apparizione a Fox News di aver "risolto guerre che erano irrisolvibili: Azerbaigian e Albania, andava avanti da tantissimi anni, ho avuto i primi ministri e i presidenti nel mio ufficio". Il riferimento era all'accordo raggiunto ad agosto tra Yerevan e Baku, mediato dallo stesso Trump e firmato ad agosto alla Casa Bianca, in cui i leader dei due Paesi si sono impegnati a porre fine a decenni di conflitti e rafforzare i legami con Washington. In un'altra occasione, una conferenza stampa congiunta con il premier britannico Keir Starmer, Trump aveva detto: "Abbiamo sistemato l’Aber-baijan e l’Albania", storpiando un nome ed equivocando l'altro. 
