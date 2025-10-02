La Champions chiama, il Napoli risponde: la squadra di Conte la più convincente

Il bilancio delle italiane in Champions League è più che positivo: tre vittorie e un pareggio, un risultato che alla vigilia in pochi avrebbero pronosticato. Impegni tutt’altro che semplici per Napoli e Juventus, con i partenopei di Conte impegnati contro lo Sporting Lisbona, attuale seconda forza del campionato portoghese, e i bianconeri di Tudor in trasferta contro il Villarreal, terzo in Liga.

Il Napoli ha convinto per approccio, qualità e mentalità. Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, la reazione della squadra è stata immediata e convincente. Merito anche di Antonio Conte, abile nel lavorare sull’aspetto psicologico e nel restituire fiducia a un gruppo che, nonostante le assenze in difesa, ha mostrato compattezza e spirito di sacrificio.

La gara è stata sbloccata da Hojlund su iniziativa di un ispirato De Bruyne, al centro di polemiche nei giorni scorsi ma capace di rispondere sul campo con prestazioni di alto livello. Il fuoriclasse belga ha anche fornito l’assist per il raddoppio, confermando il suo ruolo cruciale nel progetto tattico del Napoli. Il pareggio momentaneo dello Sporting non ha destabilizzato la squadra, che ha saputo soffrire e reagire, conquistando una vittoria meritata.

Meno brillante, invece, il pareggio della Juventus, arrivato nel finale contro il Villarreal. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, vista la possibilità concreta di chiudere con i tre punti. Tuttavia, il complesso delle prestazioni italiane resta incoraggiante.

Alla luce di quanto visto, il Napoli si conferma come la squadra italiana più “europea”, per qualità di gioco, intensità e consapevolezza. Ora servirà gestire al meglio le energie in vista della sosta per le nazionali, in una stagione che non concede pause e richiede massima attenzione nella gestione del gruppo.

