Il Mattino| Napoli-Genoa, fischia La Penna: i precedenti

Napoli-Genoa sarà diretta da Federico La Penna della sezione AIA di Roma 1. Il Mattino propone i precedenti con il fischietto laziale.

Factory della Comunicazione

“Ricordi piacevoli in casa Napoli per quanto riguarda i trascorsi con l’arbitro laziale. Era proprio La Penna infatti l’arbitro del match scudetto col Cagliari dello scorso maggio. Sarà dunque ritorno a tutti gli effetti al Maradona per lui che aveva già diretto il Napoli in altre 15 occasioni in Serie A: 11 vittorie azzurre, 4 pareggi e una sola sconfitta per 1-3 contro la Fiorentina nell’ottobre 2023. 6 invece i precedenti del Genoa con arbitro La Penna per un bilancio quasi neutro di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, l’ultima maturata la scorsa stagione a Marassi proprio contro la squadra di Conte”.