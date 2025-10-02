Il Maradona si stringe al popolo palestinese, lo striscione della Curva B

Ieri il Napoli ha affrontato lo Sporting Lisbona per la seconda giornata di Champions League, e dal Maradona, dalla Curva B, arriva il messaggio di solidarietà per il popolo palestinese. Il Mattino scrive: “Notte speciale al Maradona, notte da celebrare anche per i tanti napoletani presenti cche hanno voluto mandare un messaggio forte. A Fuorigrotta è sold out per la sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona e i tifosi della Curva B si sono fatti sentire.

Factory della Comunicazione

Non solo con cori per la squadra, ma anche con uno striscione pro Palestina srotolato e mostrato alla squadra di Conte prima del match.